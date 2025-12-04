В Рязанской области в придорожных кафе нашли опасное мясо

Отмечается, что специалисты провели проверку в придорожных кафе поселка Электрик Михайловского муниципального округа. Среди нарушений — использование мяса неизвестного происхождения. Владельцы привлечены к ответственности. Им назначен штраф на общую сумму 40 тысяч рублей. Продукция изъята из обращения и уничтожена в установленном порядке.