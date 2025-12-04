Рязань
В Рязанской области судовладельцев оштрафовали более чем на 550 тысяч рублей
Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам совершили 1174 патрулирования, составили 159 постановлений об административных правонарушениях. Чаще всего владельцы судов не обеспечивали безопасность пассажиров, нарушали правила плавания, а также правила эксплуатации судна.

За 2025 год в Рязанской области судовладельцев оштрафовали более чем на 550 тысяч рублей. Об этом сообщает МЧС.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам совершили 1174 патрулирования, составили 159 постановлений об административных правонарушениях.

Чаще всего владельцы судов не обеспечивали безопасность пассажиров, нарушали правила плавания, а также правила эксплуатации судна.