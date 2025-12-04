В Рязанской области судовладельцев оштрафовали более чем на 550 тысяч рублей

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам совершили 1174 патрулирования, составили 159 постановлений об административных правонарушениях. Чаще всего владельцы судов не обеспечивали безопасность пассажиров, нарушали правила плавания, а также правила эксплуатации судна.

