В Рязанской области осудили мужчину, устроившего смертельное ДТП

Установлено, что в июле 2024 года подсудимый ночью ехал на автомобиле «Volvo XC60» по трассе М-5 «Урал» Москва-Челябинск, проходящей по Сасовскому округу. Водитель превысил скорость и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета 5». 15-летний водитель мотоцикла скончался на месте, а 17-летний пассажир умер через несколько дней.

В Рязанской области осудили мужчину, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Установлено, что в июле 2024 года подсудимый ночью ехал на автомобиле «Volvo XC60» по трассе М-5 «Урал» Москва-Челябинск, проходящей по Сасовскому округу.

Водитель превысил скорость и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета 5».

15-летний водитель мотоцикла скончался на месте, а 17-летний пассажир умер через несколько дней.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок четыре года с удержанием в доход государства 10% из заработной платы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.