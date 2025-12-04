В Рязанской области итоговое сочинение написали почти 4,5 тысяч школьников
На написание итогового сочинения дается 3 часа 55 минут. Его оценят по системе «зачет» или «незачет». Результаты школьники узнают к 17 декабря. Обучающимся, получившим «незачет», не явившимся на изложение, не завершившим его написание по уважительным причинам, даются дополнительные сроки для сдачи — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.
В Рязанской области 3 декабря почти 4,5 тысяч выпускников 11-х классов написали итоговое сочинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.
На написание итогового сочинения дается 3 часа 55 минут. Учащимся в 2025 году предлагалось порассуждать над следующими темами:
- Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?
- Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?
- Что в семье самое главное?
- Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем?
- В. М. Шукшин писал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?
- Зачем современному языку устаревшие слова?
Фото: пресс-служба министерства образования Рязанской области