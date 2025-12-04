В Рязанской области итоговое сочинение написали почти 4,5 тысяч школьников

В Рязанской области 3 декабря почти 4,5 тысяч выпускников 11-х классов написали итоговое сочинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви? Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека? Что в семье самое главное? Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем? В. М. Шукшин писал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души? Зачем современному языку устаревшие слова?

