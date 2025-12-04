Рязань
В Рязанской области итоговое сочинение написали почти 4,5 тысяч школьников
На написание итогового сочинения дается 3 часа 55 минут. Его оценят по системе «зачет» или «незачет». Результаты школьники узнают к 17 декабря. Обучающимся, получившим «незачет», не явившимся на изложение, не завершившим его написание по уважительным причинам, даются дополнительные сроки для сдачи — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

В Рязанской области 3 декабря почти 4,5 тысяч выпускников 11-х классов написали итоговое сочинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

На написание итогового сочинения дается 3 часа 55 минут. Учащимся в 2025 году предлагалось порассуждать над следующими темами:

  1. Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?
  2. Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?
  3. Что в семье самое главное?
  4. Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем?
  5. В. М. Шукшин писал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?
  6. Зачем современному языку устаревшие слова?

Сочинение оценят по системе «зачет» или «незачет». Результаты школьники узнают к 17 декабря.

Обучающимся, получившим «незачет», не явившимся на изложение, не завершившим его написание по уважительным причинам, даются дополнительные сроки для сдачи — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

Фото: пресс-служба министерства образования Рязанской области