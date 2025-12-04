В Рязани впервые зарегистрировали рождение ребенка в резиденции Деда Мороза

В четверг, 4 декабря, в резиденции Деда Мороза в Рязанском Лесопарке прошла официальная регистрация новорожденной Веры Полюхиной. Церемонию провели сотрудники Сервис-ЗАГС. На мероприятии присутствовал и. о. главы администрации Рязани Борис Ясинский. Он вручил родителям свидетельство о рождении и почетный знак «Родившемуся на Рязанской Земле».

В четверг, 4 декабря, в резиденции Деда Мороза в Рязанском Лесопарке прошла официальная регистрация новорожденной Веры Полюхиной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Церемонию провели сотрудники Сервис-ЗАГС. На мероприятии присутствовал и. о. главы администрации Рязани Борис Ясинский. Он вручил родителям свидетельство о рождении и почетный знак «Родившемуся на Рязанской Земле».

Родители девочки — Павел и Юлия Полюхины. Павел работает оператором склада, Юлия учится в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина и трудится инженером-технологом на заводе ПАО «Красное Знамя». Их дочь родилась 19 ноября 2025 года.