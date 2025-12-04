Рязань
В Рязани впервые зарегистрировали рождение ребенка в резиденции Деда Мороза
Родители девочки — Павел и Юлия Полюхины. Павел работает оператором склада, Юлия учится в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина и трудится инженером-технологом на заводе ПАО «Красное Знамя». Их дочь родилась 19 ноября 2025 года.