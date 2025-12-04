В Рязани на перекрестке у остановки «Цирк» произошло ДТП

В Рязани на перекрестке у остановки «Цирк» столкнулись LADA и Ford. Об этом сообщили очевидцы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Автомобили получили небольшие повреждения. Очевидцы сообщают, что незадолго до аварии перед ними развернулся туристический автобус и задержал движение. Предположительно, это стало причиной столкновения.

