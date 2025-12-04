В Рязани 62-летний мужчина попал в больницу после ДТП

В Рязани 4 декабря около 7:40 произошло ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция. На улице Новой, рядом с домом 92, 62-летний мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» столкнулся с машиной «Митсубиши АСХ», которую вела 35-летняя женщина. В результате аварии водитель «Фольксваген Поло» получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.