В России снизились продажи новых легковых автомобилей

Отмечается, что за ноябрь продажи составили порядка 120 тысяч машин. В этом же периоде 2024 года было куплено россиянами 121,9 тысячи автомобилей.

В России снизились продажи новых легковых автомобилей на 1,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Автостат».

Отмечается, что за ноябрь продажи составили порядка 120 тысяч машин.

В этом же периоде 2024 года было куплено россиянами 121,9 тысячи автомобилей.

В сравнении с октябрем 2025 года показатели упали на 27,6%.