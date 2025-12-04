Рязанцы рассказали, устраивают ли они прощальные вечеринки по случаю увольнения
Чаще всего, покидая компанию, рязанцы прощаются с коллегами только устно (48%). 28% приносят на работу угощения. Прощальная вечеринка или поход в бар близка 5% опрошенных. Уходит из компании, не прощаясь, каждый четвертый (26%).
Рязанцы рассказали, устраивают ли они прощальные вечеринки по случаю увольнения. Об этом сообщает сервис SuperJob.
