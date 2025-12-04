Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
Вчера 13:10
685
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
835
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
929
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 564
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рязанцы рассказали, устраивают ли они прощальные вечеринки по случаю увольнения
Чаще всего, покидая компанию, рязанцы прощаются с коллегами только устно (48%). 28% приносят на работу угощения. Прощальная вечеринка или поход в бар близка 5% опрошенных. Уходит из компании, не прощаясь, каждый четвертый (26%).

Рязанцы рассказали, устраивают ли они прощальные вечеринки по случаю увольнения. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Чаще всего, покидая компанию, рязанцы прощаются с коллегами только устно (48%). 28% приносят на работу угощения.

Прощальная вечеринка или поход в бар близка 5% опрошенных.

Уходит из компании, не прощаясь, каждый четвертый (26%).