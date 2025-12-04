Рязань
Рязанцу, не платившему 10 лет алименты, дали условный срок
50-летнего жителя Сасовского округа осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Суд установил, что подсудимый с 2015 года должен был платить алименты на несовершеннолетнего ребенка. Но не делал этого. Мужчину привлекали к уголовной и административной ответственности. Однако он продолжал уклоняться от оплаты.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ. Ему назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.