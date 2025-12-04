РКН ввел ограничения против FaceTime

РКН ввел ограничения против FaceTime — сервиса компании Apple для онлайн-звонков. Об этом 4 декабря сообщила «Газета.RU» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Со ссылкой на правоохранительные органы отмечается, что FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории России, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против граждан.

Из-за этого, как заявили в Роскомнадзоре, вводятся ограничительные меры в отношении сервиса.