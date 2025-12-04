В Рязани подозреваемого в убийстве мужчину заключили под стражу

В Рязани под стражу заключили 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 50-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Решение об аресте было принято по ходатайству следователя Железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Рязанской области. По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 1 декабря в квартире одного из жилых домов Октябрьского района. В состоянии алкогольного опьянения между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары ногами и руками по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В настоящее время продолжаются сбор и закрепление доказательств по делу.

