«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
3 часа назад
359
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
804
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
914
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 541
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Павел Малков проведет прямую линию
Губернатор Павел Малков проведет прямую линию. Пост об этом опубликован у него в соцсетях.

Прямая линия состоится в четверг, 11 декабря, в 18:00. По словам Малкова, он подведет итоги года и ответит на вопросы рязанцев.

Трансляция пройдет в эфире телеканалов ОТР и ТКР, радио ТКР-ФМ, а также на странице «Рязанская область» в «ВК».

Задать вопросы можно до 18:00 10 декабря несколькими способами:

  • в чат-боте в мессенджере MAX по ссылке;
  • на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» с пометкой «Прямая линия»;
  • по телефону круглосуточной горячей линии +7 (4912) 55-73-63.