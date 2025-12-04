Павел Малков проведет прямую линию

Прямая линия состоится в четверг, 11 декабря, в 18:00. По словам Малкова, он подведет итоги года и ответит на вопросы рязанцев. Трансляция пройдет в эфире телеканалов ОТР и ТКР, радио ТКР-ФМ, а также на странице «Рязанская область» в «ВК». Задать вопросы можно до 18:00 10 декабря несколькими способами: в чат-боте в мессенджере MAX по ссылке; на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» с пометкой «Прямая линия»; по телефону круглосуточной горячей линии +7 (4912) 55-73-63.

