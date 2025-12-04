Павел Малков: это первое назначение управленца в регионе из числа участников программы «ГЕРОИ62»

Губернатор Павел Малков встретился с ветераном СВО, кавалером ордена Мужества, участником второго потока кадровой программы «ГЕРОИ62» Евгением Ведяшкиным и предложил ему возглавить Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Зарница».

«Вы достойно показали себя в ходе спецоперации. Успешно осваиваете курс нашей кадровой программы „ГЕРОИ62“. Предлагаем вам ответственное направление — Центр патриотического воспитания „Зарница“, который мы недавно запустили в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. Возлагаем на него большие надежды. Вчера было совещание с Министерством обороны РФ, где сделали особый акцент на создании таких учреждений. По этому направлению мы выглядим достойно. Рассчитываю, что свой опыт вы там примените», — сказал губернатор.

Участник программы «ГЕРОИ62» Евгений Ведяшкин поблагодарил главу региона за оказанное доверие. Он отметил, что уже ознакомился с работой Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Зарница» в ходе стажировки в рамках кадрового проекта и последующей деятельности в качестве заместителя руководителя учреждения.

«Для меня это большая ответственность. Уверен, что опыт, который получаю в рамках прохождения образовательной программы „ГЕРОИ62“, пригодится. Очень понравилась практическая часть проекта „ГЕРОИ62“, когда эксперты строили обучение на конкретных примерах профессиональной деятельности. Такая информация очень полезна в работе», — сказал Евгений Ведяшкин.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Зарница», созданного в 2025 году. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» он был оснащен современным оборудованием для изучения основ начальной военной подготовки и тактической медицины. Планируется, что ежегодно центр сможет принимать более 3 тысяч детей.