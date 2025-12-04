Опубликован режим работы музея-заповедника Есенина в новогодние праздники

В новогодние праздники музей-заповедник С. А. Есенина будет работать следующим образом: 29 и 30 декабря экспозиции открыты с 10:00 до 17:00 и 16:00 соответственно, билетная касса — до 16:00 и 15:00; с 2 по 11 января музей будет работать с 10:00 до 18:00. 31 декабря и 1 января — выходные дни.