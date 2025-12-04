Опубликован режим работы музея-заповедника Есенина в новогодние праздники
Опубликован режим работы музея-заповедника С. А. Есенина в селе Константиново Рыбновского района в новогодние праздники. Соответствующую информацию сообщили в соцсетях учреждения.
В новогодние праздники музей-заповедник С. А. Есенина будет работать следующим образом:
- 29 и 30 декабря экспозиции открыты с 10:00 до 17:00 и 16:00 соответственно, билетная касса — до 16:00 и 15:00;
- с 2 по 11 января музей будет работать с 10:00 до 18:00;
- 31 декабря и 1 января — выходные дни.