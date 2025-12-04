Курс доллара впервые за 2,5 года упал до 75 рублей
Американская валюта понизилась до ₽75,775. Как стало известно СМИ, рубль укрепляется на фоне информации об увеличении с 5 декабря продаж юаней в рамках бюджетного правила Банком России с ₽9,04 млрд до ₽14,5 млрд в день.
