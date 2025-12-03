Жителя Клепиковского района признали лучшим молодым учителем Рязанской области

На региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2025» победителем в номинации «Молодые учителя» стал Яков Политов, преподаватель физкультуры из Криушинской школы Клепиковского района. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Яков Андреевич, который работает в школе всего два года, продемонстрировал свои педагогические навыки, проведя урок по туризму в незнакомом классе. По его мнению, учитель должен быть примером для своих учеников во всем, и он активно занимается лыжным спортом и туризмом с детства.
Политов неоднократно становился призером и победителем соревнований по этим видам спорта, вдохновляя школьников на занятия спортом и здоровый образ жизни.
Не ограничиваясь работой в своей школе, Яков стремится развивать спорт среди молодежи всего района. В этом году он стал организатором кубка по спортивному туризму «Мещёрские горизонты», получив грантовую поддержку для закупки необходимого оборудования. Теперь школьники Клепиковского района ежемесячно участвуют в туристских соревнованиях.
С успешным прохождением регионального этапа, Яков Политов теперь будет представлять Рязанскую область на федеральном уровне конкурса.
Фото: ИД «Пресса»