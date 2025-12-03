Жителей Рязанской области предупредили о непогоде
Согласно прогнозу, до конца суток 3 декабря на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 м,. В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица.
