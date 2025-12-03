Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
654
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
810
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 403
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
999
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
За ночь над российскими регионами сбили 102 украинских беспилотника
За ночь над российскими регионами сбили 102 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что уничтожены:

  • 26 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 22 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 21 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 16 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • семь БПЛА — над территорией Астраханской области,
  • шесть БПЛА — над территорией Саратовской области,
  • четыре БПЛА — над территорией Воронежской области.