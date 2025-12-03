За ночь над российскими регионами сбили 102 украинских беспилотника
За ночь над российскими регионами сбили 102 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что уничтожены:
- 26 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 22 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 21 БПЛА — над территорией Курской области,
- 16 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- семь БПЛА — над территорией Астраханской области,
- шесть БПЛА — над территорией Саратовской области,
- четыре БПЛА — над территорией Воронежской области.