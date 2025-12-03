За ночь над российскими регионами сбили 102 украинских беспилотника

Отмечается, что уничтожены: 26 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА — над территорией Брянской области, 21 БПЛА — над территорией Курской области, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Астраханской области, шесть БПЛА — над территорией Саратовской области, четыре БПЛА — над территорией Воронежской области.