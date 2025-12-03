Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.25 / 78.50 03/12 15:40
Нал. EUR 91.76 / 92.67 03/12 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанском районе мужчина зарегистрировал 14 иностранцев у себя дома
В Рязанском районе возбудили уголовное дело против 50-летнего жителя села Храпово за фиктивную регистрацию 14 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции. Установили, что рязанец, за денежное вознаграждение, обеспечил временную регистрацию уроженцам Средней Азии в своем частном доме. Среди зарегистрированных — 10 мужчин и 4 женщины в возрасте от 22 до 54 лет. Однако, по данным полиции, дом не предназначен для проживания такого количества людей, и иностранные граждане фактически не планировали жить по указанному адресу. Сотрудники полиции уже начали поиск зарегистрированных мигрантов. Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы. Злоумышленник признал свою вину.

В Рязанском районе возбудили уголовное дело против 50-летнего жителя села Храпово за фиктивную регистрацию 14 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

Установили, что рязанец, за денежное вознаграждение, обеспечил временную регистрацию уроженцам Средней Азии в своем частном доме.

Среди зарегистрированных — 10 мужчин и 4 женщины в возрасте от 22 до 54 лет. Однако, по данным полиции, дом не предназначен для проживания такого количества людей, и иностранные граждане фактически не планировали жить по указанному адресу.

Сотрудники полиции уже начали поиск зарегистрированных мигрантов для привлечения их к административной ответственности. Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.

Злоумышленник признал свою вину.