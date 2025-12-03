В Рязанском районе мужчина зарегистрировал 14 иностранцев у себя дома

В Рязанском районе возбудили уголовное дело против 50-летнего жителя села Храпово за фиктивную регистрацию 14 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции. Установили, что рязанец, за денежное вознаграждение, обеспечил временную регистрацию уроженцам Средней Азии в своем частном доме. Среди зарегистрированных — 10 мужчин и 4 женщины в возрасте от 22 до 54 лет. Однако, по данным полиции, дом не предназначен для проживания такого количества людей, и иностранные граждане фактически не планировали жить по указанному адресу. Сотрудники полиции уже начали поиск зарегистрированных мигрантов. Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы. Злоумышленник признал свою вину.

