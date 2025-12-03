В Рязанской области машина опрокинулась в кювет

В Чучковском районе на 16-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП. По предварительной информации шиловской автоинспекции, 60-летний житель Рязани, за рулем автомобиля «Лада-Веста», превысил скорость и задел обочину. В результате машину занесло, и она перевернулась в кювет на противоположной стороне дороги. В аварии пострадали как водитель «Весты», так и 50-летний пассажир. Оба были госпитализированы в Шиловский многопрофильный медицинский центр. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

В Чучковском районе на 16-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП.

По предварительной информации шиловской автоинспекции, 60-летний житель Рязани, за рулем автомобиля «Лада-Веста», превысил скорость и задел обочину. В результате машину занесло, и она перевернулась в кювет на противоположной стороне дороги.

В аварии пострадали как водитель «Весты», так и 50-летний пассажир. Оба были госпитализированы в Шиловский многопрофильный медицинский центр.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

Фото: ИД «Пресса»