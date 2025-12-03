В Рязани врачи спасли раненного в сердце мужчину
Мужчину с проникающим ранением груди доставили в БСМП ночью. У пострадавшего диагностировали повреждение правого желудочка сердца длиной 2 см. Отмечается. что пациент был в состоянии тяжелейшего геморрагического шока. Рязанцу провели срочную операцию. Хирурги выполнили экстренную переднебоковую торакотомию (доступ в грудную клетку) и ушили рану на сердце. Отмечается, что пациент идёт на поправку и скоро будет готовиться к выписке.
