Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
676
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
825
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 419
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 013
Мужчину с проникающим ранением груди доставили в БСМП ночью. У пострадавшего диагностировали повреждение правого желудочка сердца длиной 2 см. Отмечается. что пациент был в состоянии тяжелейшего геморрагического шока. Рязанцу провели срочную операцию. Хирурги выполнили экстренную переднебоковую торакотомию (доступ в грудную клетку) и ушили рану на сердце. Отмечается, что пациент идёт на поправку и скоро будет готовиться к выписке.

В Рязани врачи спасли раненного в сердце мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Мужчину с проникающим ранением груди доставили в БСМП ночью. У пострадавшего диагностировали повреждение правого желудочка сердца длиной 2 см. Отмечается. что пациент был в состоянии тяжелейшего геморрагического шока.

Рязанцу провели срочную операцию. Хирурги выполнили экстренную переднебоковую торакотомию (доступ в грудную клетку) и ушили рану на сердце.

Отмечается, что пациент идёт на поправку и скоро будет готовиться к выписке.