В Рязани врачи спасли раненного в сердце мужчину

Мужчину с проникающим ранением груди доставили в БСМП ночью. У пострадавшего диагностировали повреждение правого желудочка сердца длиной 2 см. Отмечается. что пациент был в состоянии тяжелейшего геморрагического шока. Рязанцу провели срочную операцию. Хирурги выполнили экстренную переднебоковую торакотомию (доступ в грудную клетку) и ушили рану на сердце. Отмечается, что пациент идёт на поправку и скоро будет готовиться к выписке.

В Рязани врачи спасли раненного в сердце мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Мужчину с проникающим ранением груди доставили в БСМП ночью. У пострадавшего диагностировали повреждение правого желудочка сердца длиной 2 см. Отмечается. что пациент был в состоянии тяжелейшего геморрагического шока.

Рязанцу провели срочную операцию. Хирурги выполнили экстренную переднебоковую торакотомию (доступ в грудную клетку) и ушили рану на сердце.

Отмечается, что пациент идёт на поправку и скоро будет готовиться к выписке.