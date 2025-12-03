В Рязани убили женщину

Убийство произошло ночью 1 декабря. Тело 50-летней рязанки обнаружили в квартире, расположенной в Октябрьском районе города. По данным СК, убийцей оказался 31-летний сожитель женщины. На почве опьянения между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине множественные удары ногами и руками по голове и туловищу. Рязанка скончалась на месте, а убийца скрылся. Возбуждено уголовное дело. Убийца задержан.