В Рязани убили женщину
Убийство произошло ночью 1 декабря. Тело 50-летней рязанки обнаружили в квартире, расположенной в Октябрьском районе города. По данным СК, убийцей оказался 31-летний сожитель женщины. На почве опьянения между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине множественные удары ногами и руками по голове и туловищу. Рязанка скончалась на месте, а убийца скрылся. Возбуждено уголовное дело. Убийца задержан.
