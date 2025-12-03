В Рязани омбудсмен помогла родственникам найти друг друга после 20 лет разлуки

В Рязани брат и сестра смогли встретиться впервые за 20 лет благодаря помощи уполномоченного по правам человека Натальи Епихиной. Мужчина, отчаявшийся найти родственницу своими силами, обратился к омбудсмену с просьбой выяснить ее местонахождение. Наталья Епихина направила запрос в Управление уголовного розыска УМВД по Рязанской области. Полицейские провели проверку и установили актуальные данные женщины — ее адрес и номер телефона.

Фото: соцсети Натальи Епихиной