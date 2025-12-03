Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 79.20 / 79.20 03/12 18:15
Нал. EUR 91.76 / 92.87 03/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
704
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
851
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 456
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 032
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани омбудсмен помогла родственникам найти друг друга после 20 лет разлуки
В Рязани брат и сестра смогли встретиться впервые за 20 лет благодаря помощи уполномоченного по правам человека Натальи Епихиной. Мужчина, отчаявшийся найти родственницу своими силами, обратился к омбудсмену с просьбой выяснить ее местонахождение. Наталья Епихина направила запрос в Управление уголовного розыска УМВД по Рязанской области. Полицейские провели проверку и установили актуальные данные женщины — ее адрес и номер телефона.

В Рязани брат и сестра смогли встретиться впервые за 20 лет благодаря помощи уполномоченного по правам человека Натальи Епихиной. Информация об этом появилась в ее Telegram-канале.

Мужчина, отчаявшийся найти родственницу своими силами, обратился к омбудсмену с просьбой выяснить ее местонахождение. По словам заявителя, связи с сестрой он лишился 20 лет назад из-за тяжелых жизненных обстоятельств.

Наталья Епихина направила запрос в Управление уголовного розыска УМВД по Рязанской области. Полицейские провели проверку и установили актуальные данные женщины — ее адрес и номер телефона. Это позволило родственникам выйти на связь и организовать встречу.

Фото: соцсети Натальи Епихиной