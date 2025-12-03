В Рязани на улице Солнечная начала образовываться пробка после ДТП
В Рязани на улице Солнечная произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Судя по кадрам, на месте работают сотрудники ДПС. Уточняется, что вокруг этого участка дороги собирается пробка.
Фото: Топор. Рязань; Яндекс. Карты