В Рязани на улице Солнечная начала образовываться пробка после ДТП

В Рязани на улице Солнечная произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Судя по кадрам, на месте работают сотрудники ДПС. Уточняется, что вокруг этого участка дороги собирается пробка.