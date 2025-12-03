В Москве на Казанском вокзале открыли новый бизнес-зал с историческим интерьером

Его площадь почти 900 кв. метров. В зале есть камин и зимний сад. Работает шведский стол, есть коктейльная карта. Стоимость 3 часов в атмосфере барокко — три тысячи рублей. Через данный вокзал проходит основная масса поездов Рязанского направления МЖД.