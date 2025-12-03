В мэрии Рязани сообщили о фейке про некачественный ремонт школы № 34
Отмечается, что распространилась ложная информация о том, что в школе № 34 был выполнен некачественный ремонт, который привел к проблемам с системой отопления. Эти данные не соответствуют действительности. В среду, 3 декабря, состоялся выезд заместителя начальника управления образования и молодежной политики в школу для контроля ситуации. Система отопления функционирует в штатном режиме, температурный режим в помещениях соответствует норме.
