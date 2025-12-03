В Кремле рассказали об участии Путина в акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин в этом году вновь примет участие во всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. По его словам, участие Путина в этой традиционной новогодней акции стало ежегодной практикой. Кроме того, Песков рассказал о других планах президента. В среду Путин наградит победителя в номинации «Волонтер года» на форуме «Мы вместе». Также он отметил, что часть положений плана по Украине была согласована в ходе недавних переговоров Путина и Уиткоффа. Песков подчеркнул, что переговоры по украинскому вопросу должны проходить в тишине, а коррупционные скандалы в Европейском Союзе являются внутренним делом стран ЕС.

Президент России Владимир Путин в этом году вновь примет участие во всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

По его словам, участие Путина в этой традиционной новогодней акции стало ежегодной практикой.

Кроме того, Песков рассказал о других планах президента. В среду Путин наградит победителя в номинации «Волонтер года» на форуме «Мы вместе». Также он отметил, что часть положений плана по Украине была согласована в ходе недавних переговоров Путина и Уиткоффа. Песков подчеркнул, что переговоры по украинскому вопросу должны проходить в тишине, а коррупционные скандалы в Европейском Союзе являются внутренним делом стран ЕС.

Он также добавил, что Россия высоко ценит политическую волю Дональда Трампа в контексте мирного урегулирования конфликта в Украине и считает, что европейские страны ошибаются, стремясь нанести России стратегическое поражение. Песков отметил, что Россия продолжает борьбу с коррупцией системно и без лишнего шума.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, Путин планирует дать интервью индийским СМИ, а еще президент не отвергал мирный план США по Украине. Песков также отметил, что переход Европы на дорогие источники энергии вместо российского газа может ускорить потерю экономического потенциала ЕС.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС