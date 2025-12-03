Рязань
В «Капитале» рассказали, как купить квартиру в Рязани в 2025 году

В «Капитале» рассказали, как купить квартиру в Рязани в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Застройщик перечисляет несколько способов покупки квартир в своих ЖК, среди них:

  • Ипотека на любой случай: Ипотека для всех от 8% — классический вариант с комфортной ставкой. Военная ипотека от 6% — для действующих военнослужащих, предусмотренная государственной программой. IT-ипотека от 6% — льготный продукт для подтвержденных специалистов сферы информационных технологий. Для участников СВО от 4% — специальная льготная программа для защитников Отечества. Семейная ипотека от 3,5% — одно из самых выгодных предложений на рынке для семей с детьми. Ипотека без первого взноса — идеальный старт для тех, кто хочет заехать в новую квартиру уже сейчас. Ипотека по двум документам — для максимально быстрого и простого оформления. А
  • Рассрочка с первым взносом от 6%. Это предложение, которое позволяет платить удобными частями без переплат в виде банковских процентов.
  • Trade-in на квартиру. Вы можете обменять свою текущую квартиру на новую в строящемся доме. Оценка, оформление и поиск покупателей — задача команды застройщика.
  • Материнский капитал. Специалисты компании помогут с оформлением, чтобы вы быстро и эффективно воспользовались средствами господдержки.

Также «Капитал» регулярно запускает ограниченные по времени акции, которые делают покупку квартиры еще более привлекательной.

Сейчас действуют спецпредложения:

  • Скидка до 1 000 000 рублей. Это главное предложение застройщика. При заключении договора до 31 декабря 2025 года вы получаете реальную скидку.
  • Специальная поддержка для участников СВО. Помимо льготной ипотеки, действует дополнительная скидка 3% на стоимость квартиры.
  • «Ключи сразу»: ипотека 6% в сданных домах. Для тех, кто не любит ждать, есть квартиры в готовых и заселенных домах. Разнообразие — это плюс, но оно может сбить с толку. Не пытайтесь разобраться во всех нюансах самостоятельно. Консультанты девелопера помогут подобрать самый оптимальный вариант индивидуально под ваш запрос. Запишитесь на консультацию в «Капитал» +74912434270