В «Капитале» рассказали, как купить квартиру в Рязани в 2025 году
В «Капитале» рассказали, как купить квартиру в Рязани в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Застройщик перечисляет несколько способов покупки квартир в своих ЖК, среди них:
- Ипотека на любой случай: Ипотека для всех от 8% — классический вариант с комфортной ставкой. Военная ипотека от 6% — для действующих военнослужащих, предусмотренная государственной программой. IT-ипотека от 6% — льготный продукт для подтвержденных специалистов сферы информационных технологий. Для участников СВО от 4% — специальная льготная программа для защитников Отечества. Семейная ипотека от 3,5% — одно из самых выгодных предложений на рынке для семей с детьми. Ипотека без первого взноса — идеальный старт для тех, кто хочет заехать в новую квартиру уже сейчас. Ипотека по двум документам — для максимально быстрого и простого оформления. А
- Рассрочка с первым взносом от 6%. Это предложение, которое позволяет платить удобными частями без переплат в виде банковских процентов.
- Trade-in на квартиру. Вы можете обменять свою текущую квартиру на новую в строящемся доме. Оценка, оформление и поиск покупателей — задача команды застройщика.
- Материнский капитал. Специалисты компании помогут с оформлением, чтобы вы быстро и эффективно воспользовались средствами господдержки.
Также «Капитал» регулярно запускает ограниченные по времени акции, которые делают покупку квартиры еще более привлекательной.
Сейчас действуют спецпредложения:
- Скидка до 1 000 000 рублей. Это главное предложение застройщика. При заключении договора до 31 декабря 2025 года вы получаете реальную скидку.
- Специальная поддержка для участников СВО. Помимо льготной ипотеки, действует дополнительная скидка 3% на стоимость квартиры.
- «Ключи сразу»: ипотека 6% в сданных домах. Для тех, кто не любит ждать, есть квартиры в готовых и заселенных домах. Разнообразие — это плюс, но оно может сбить с толку. Не пытайтесь разобраться во всех нюансах самостоятельно. Консультанты девелопера помогут подобрать самый оптимальный вариант индивидуально под ваш запрос. Запишитесь на консультацию в «Капитал» +74912434270