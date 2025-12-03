В «Капитале» рассказали, как купить квартиру в Рязани в 2025 году

В «Капитале» рассказали, как купить квартиру в Рязани в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Застройщик перечисляет несколько способов покупки квартир в своих ЖК, среди них:

Ипотека на любой случай: Ипотека для всех от 8% — классический вариант с комфортной ставкой. Военная ипотека от 6% — для действующих военнослужащих, предусмотренная государственной программой. IT-ипотека от 6% — льготный продукт для подтвержденных специалистов сферы информационных технологий. Для участников СВО от 4% — специальная льготная программа для защитников Отечества. Семейная ипотека от 3,5% — одно из самых выгодных предложений на рынке для семей с детьми. Ипотека без первого взноса — идеальный старт для тех, кто хочет заехать в новую квартиру уже сейчас. Ипотека по двум документам — для максимально быстрого и простого оформления. А

Ипотека для всех от 8% — классический вариант с комфортной ставкой. Военная ипотека от 6% — для действующих военнослужащих, предусмотренная государственной программой. IT-ипотека от 6% — льготный продукт для подтвержденных специалистов сферы информационных технологий. Для участников СВО от 4% — специальная льготная программа для защитников Отечества. Семейная ипотека от 3,5% — одно из самых выгодных предложений на рынке для семей с детьми. Ипотека без первого взноса — идеальный старт для тех, кто хочет заехать в новую квартиру уже сейчас. Ипотека по двум документам — для максимально быстрого и простого оформления. Рассрочка с первым взносом от 6%. Это предложение, которое позволяет платить удобными частями без переплат в виде банковских процентов.

с первым взносом от 6%. Это предложение, которое позволяет платить удобными частями без переплат в виде банковских процентов. Trade-in на квартиру. Вы можете обменять свою текущую квартиру на новую в строящемся доме. Оценка, оформление и поиск покупателей — задача команды застройщика.

на квартиру. Вы можете обменять свою текущую квартиру на новую в строящемся доме. Оценка, оформление и поиск покупателей — задача команды застройщика. Материнский капитал. Специалисты компании помогут с оформлением, чтобы вы быстро и эффективно воспользовались средствами господдержки.

Также «Капитал» регулярно запускает ограниченные по времени акции, которые делают покупку квартиры еще более привлекательной.

Сейчас действуют спецпредложения: