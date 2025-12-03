В Госдуме прокомментировали решение Украины прекратить защиту русского языка

Верховная рада Украины приняла закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Об этом сообщает «Абзац».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что этот шаг демонстрирует стремление украинской власти к дискредитации собственного народа. Он отметил, что значительная часть населения Украины использует русский язык в повседневной жизни, особенно в домашних условиях. Водолацкий также подчеркнул, что многие депутаты Рады не могут похвастаться хорошим знанием украинского языка.

Политик охарактеризовал запрет русского языка как «выстрел себе в ногу» и выразил опасения, что за использованием русского языка могут последовать уголовные преследования и обвинения в экстремизме. Водолацкий подчеркнул, что такое решение свидетельствует о росте национализма на Украине и призвал к борьбе с этим явлением.

Он также отметил, что Россия не планирует запрещать использование украинского языка и его диалектов в быту, в отличие от действий киевского режима.