ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 79.20 / 79.20 03/12 18:15
Нал. EUR 91.76 / 92.87 03/12 18:15
В Госдуме прокомментировали решение Украины прекратить защиту русского языка
Верховная рада Украины приняла закон, исключающий русский язык из перечня языков, защищаемых Европейской хартией региональных или национальных языков меньшинств. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий раскритиковал этот шаг как дискредитацию части народа, поскольку русский язык широко используется большей частью населения Украины в повседневной жизни. Он отметил, что многие депутаты Рады плохо владеют украинским языком. Водолацкий назвал запрет русского языка «выстрелом себе в ногу», выразил опасения по поводу возможных уголовных преследований и роста национализма в Украине. При этом он подчеркнул, что Россия не намерена запрещать употребление украинского языка и его диалектов в быту, в отличие от действий украинских властей.

Верховная рада Украины приняла закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Об этом сообщает «Абзац».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что этот шаг демонстрирует стремление украинской власти к дискредитации собственного народа. Он отметил, что значительная часть населения Украины использует русский язык в повседневной жизни, особенно в домашних условиях. Водолацкий также подчеркнул, что многие депутаты Рады не могут похвастаться хорошим знанием украинского языка.

Политик охарактеризовал запрет русского языка как «выстрел себе в ногу» и выразил опасения, что за использованием русского языка могут последовать уголовные преследования и обвинения в экстремизме. Водолацкий подчеркнул, что такое решение свидетельствует о росте национализма на Украине и призвал к борьбе с этим явлением.

Он также отметил, что Россия не планирует запрещать использование украинского языка и его диалектов в быту, в отличие от действий киевского режима.