У 58-летнего рязанца нашли более 10 тысяч пачек контрафактных сигарет

У 58-летнего рязанца нашли более 10 тысяч пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители в ходе отработки оперативной информации пресекли канал сбыта нелегальной табачной продукции.

Стало известно, что 58-летний неработающий и ранее несудимый житель Рязани приобрел оптовую партию безакцизных сигарет и занимается ее продажей через личные контакты.

При обыске нашли 10 217 пачек сигарет известных российских и зарубежных марок. Согласно экспертному заключению, стоимость изъятой партии составила 1 миллион 380 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.