Скончался заслуженный артист России Алексей Михлин

30 ноября на 88-м году жизни скончался известный музыкант, скрипач и педагог Алексей Михлин. О его смерти сообщило издание Codalario, однако причины и обстоятельства кончины не уточняются. Алексей Михлин родился в 1938 году в Минске. Первоначальное музыкальное образование он получил во Львове, а высшее образование завершил в Московской консерватории, где продолжил обучение в аспирантуре под руководством выдающегося скрипача Давида Ойстраха. В 1963 году Михлин стал лауреатом международного конкурса скрипачей и с тех пор активно выступал как в Советском Союзе, так и в странах Европы. Он выпустил несколько альбомов на фирме «Мелодия» и записывался для радио, а также принимал участие в работе оркестра «Виртуозы Москвы», сотрудничая с известными дирижерами.

С 1990 года музыкант жил и работал в Испании, где занимал должность профессора в консерватории Овьедо. Его сын, Андрей Михлин, продолжает музыкальную традицию семьи и является концертмейстером городской филармонии.