Рязанский завод стал выпускать уникальные датчики для атомных станций
Рязанский завод металлокерамических приборов запустил серийное производство герконовых датчиков «Вулкан». Устройства разработаны холдингом «Росэл» и предназначены для работы в системах автоматики и сигнализации атомных электростанций. Их также можно применять в судостроении, нефтегазовой и химической промышленности, говорится в пресс-службе Ростеха.

Датчики не требуют электропитания, выдерживают температуры до 350 градусов и рассчитаны на работу в паропроводах высокого давления. По данным Ростеха, изделия обладают высокой сейсмостойкостью и сохраняют работоспособность даже при максимальном расчетном землетрясении. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает срок службы до 12 лет.

Гендиректор рязанского завода Сергей Максимов отметил, что такие приборы ранее не применялись на АЭС, а запуск их производства усиливает технологическую независимость страны.

Фото: «Росэл»