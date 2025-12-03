Рязань
Путин подписал указ о поддержке талантливых иностранцев при переезде в Россию
Владимир Путин подписал указ, упрощающий переезд талантливых иностранцев в Россию. Об этом сообщила Миграционная служба МВД. Документ направлен на привлечение иностранных специалистов с выдающимися способностями в ключевых сферах науки, экономики, искусства, спорта и предпринимательства. Иностранцы, готовые уважать российские духовно-нравственные ценности и стать полноправными членами общества, получат всестороннюю поддержку при переезде. Особое внимание уделяется кандидатам из стран с высоким индексом человеческого развития по версии ООН. Талантливые иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание без квоты и требование подтверждения владения русским языком, а при наличии языка — вид на жительство.

Владимир Путин подписал новый указ, который поможет талантливым иностранцам переехать в Россию. Об этом сообщила Миграционная служба МВД в своем телеграм-канале.

Указ носит название «О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации». Этот документ направлен на привлечение талантливых иностранцев, обладающих выдающимися способностями в ключевых сферах социально-экономического и научно-технологического развития страны.

Согласно Указу, иностранцы, готовые стать полноправными членами российского общества и уважать традиционные духовно-нравственные ценности, смогут рассчитывать на всестороннюю поддержку при переезде на постоянное место жительства. Особое внимание уделяется кандидатам из стран с высоким индексом человеческого развития по версии ООН.

Иностранцы, представляющие интерес для России, могут быть признаны в различных областях: от науки и искусства до спорта и предпринимательства. МВД России создаст некоммерческую организацию, которая будет отвечать за поиск и оценку талантливых иностранцев, а также за помощь в оформлении документов и адаптации на новом месте.

Талантливые иностранцы получат возможность получить разрешение на временное проживание без учета квоты и подтверждения владения русским языком или вид на жительство при условии подтверждения владения языком на необходимом уровне. Указ стал результатом работы Штаба по поддержке переезда и адаптации иммигрантов, созданного в 2024 году по поручению Президента.