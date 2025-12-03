Первая зимняя магнитная буря накрыла Землю

В среду, 3 декабря, по прогнозам специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, ожидается первая магнитная буря месяца. «Её причина — сочетание сразу нескольких факторов, воздействующих на Землю: очередной корональной дыры, наблюдающейся сейчас в центральной части солнечного диска, и выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня», — говорится в сообщении. Ученые прогнозируют, что возмущения магнитного поля, хотя и не превысят среднего уровня G2, могут быть довольно продолжительными. Полная стабилизация геомагнитной обстановки, вероятно, произойдет только на выходных из-за значительной ширины корональной дыры на Солнце.

