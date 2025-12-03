Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.25 / 78.50 03/12 15:40
Нал. EUR 91.76 / 92.67 03/12 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Несколько улиц в Рязани 4 декабря останутся без холодной воды
С 09:00 до 12:00 4 декабря холодной воды не будет по адресам: улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1л, 2, 3 корпус 1, 4, 6, 8, 10, 12; улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33, 33 корпус 1; улица Черновицкая, дома №№ 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27 корпус 2, 27 корпус 3.

Несколько улиц в Рязани 4 декабря останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:00 до 12:00 4 декабря холодной воды не будет по адресам:

  • улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1л, 2, 3 корпус 1, 4, 6, 8, 10, 12;
  • улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33, 33 корпус 1;
  • улица Черновицкая, дома №№ 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27 корпус 2, 27 корпус 3.