Несколько улиц в Рязани 4 декабря останутся без холодной воды

С 09:00 до 12:00 4 декабря холодной воды не будет по адресам: улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1л, 2, 3 корпус 1, 4, 6, 8, 10, 12; улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33, 33 корпус 1; улица Черновицкая, дома №№ 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27 корпус 2, 27 корпус 3.

Несколько улиц в Рязани 4 декабря останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

