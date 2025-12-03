Мошенники создали фейковый аккаунт директора МУП «УРТ»

Фейковая страница Андрея Суханова появилась в Telegram. «Злоумышленники вступают в переписку с жителями Рязани, а затем звонят им. Если собеседник не отвечает, мошенники отправляют видео, созданное искусственным интеллектом, с лицом Андрея Суханова, якобы для подтверждения личности. Затем просят перезвонить, чтобы „обсудить важное дело“, и вводят в заблуждение», — говорится в публикации. Рязанцев призвали не отвечать на подозрительные сообщения и звонки.

В Telegram мошенники создали фейковую страницу директора МУП «УРТ» Андрея Суханова. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Злоумышленники вступают в переписку с жителями Рязани, а затем звонят им. Если собеседник не отвечает, мошенники отправляют видео, созданное искусственным интеллектом, с лицом Андрея Суханова, якобы для подтверждения личности.

Затем просят перезвонить, чтобы „обсудить важное дело“, и вводят в заблуждение», — говорится в публикации.

Рязанцев призвали не отвечать на подозрительные сообщения и звонки.