Команда КВН от РГРТУ имени Уткина победила в Рязанской лиге и едет в Сочи
2 декабря в Рязанском дворце молодежи прошел Финал и Кубок Официальной Рязанской лиги КВН, организованный при поддержке губернатора Рязанской области. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «КВН в РГРТУ им. В. Ф. Уткина». В результате конкурса команда КВН «Полбатона» завоевала титул чемпиона сезона 2025. Главным призом для победителей стал денежный сертификат на поездку всей команды на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026», который пройдет в Сочи.

Фото: «КВН в РГРТУ им. В. Ф. Уткина»