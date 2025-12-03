Губернатор Рязанской области Павел Малков провел личный прием граждан

Павел Малков провел личный прием граждан. В Штабе общественной поддержки глава региона рассмотрел несколько обращений жителей города Рязани, а также Шацкого района и Пителинского округа. Павел Малков рассмотрел вопрос Вероники Варданян о дальнейшем развитии стоматологической службы в регионе: «В целом стоматология развивается. Основные задачи — обеспечить современный базовый уровень оснащения в каждом кабинете региона, применять передовые технологии в оказании этого вида медпомощи и кадровое обеспечение службы, — сказал глава региона. — В г. Рязани уже открылась новая детская стоматология, доступны все виды лечения. Планируем установить там компьютерный томограф и расширить парковку». По словам Губернатора, продолжается обновление и детской стоматологической поликлиники в микрорайоне Канищево. В целом в муниципалитетах модернизировано 104 зубоврачебных кабинета. До конца текущего года будут установлены еще 24 новые установки. Жительница г. Рязани Юлия Якунина поинтересовалась планами по развитию большого маршрута «Рязань пешеходная». Губернатор подчеркнул, что благоустройство ведется комплексно: «Внимательно относимся к предложениям жителей. В ближайшее время приведем в порядок участок Лыбедского бульвара возле улицы Маяковского. Там появится спортивная зона, новые дорожки и озеленение. В следующем году планируем обустроить порядка 60 общественных пространств», — сообщил Павел Малков. С вопросом о благоустройстве мемориала на месте воинского захоронения к главе региона обратился заместитель директора Пителинского Дома культуры Дмитрий Абанин. Губернатор Павел Малков подчеркнул, что работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества и сохранению исторической памяти уделяется особое внимание, ее важно продолжать. Министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина пояснила, что финансовая поддержка на эти цели предусмотрена. В январе 2026 года начнется новый отбор проектов местных инициатив. Глава региона поручил профильному министерству оказать помощь Дмитрию в подготовке заявки, кроме того, представить информацию обо всех памятных местах, которые требуют внимания. Жительница Шацкого района Татьяна Зенина подняла тему подготовки партийных активистов — многим не хватает знаний и практических навыков. Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков поддержал идею. Он сказал: «Будем усиливать эту работу на местах, уже готовим запуск региональной партийной школы. Занятия пройдут на базе РГУ им. С. А. Есенина и РИРО. Главное — продумать программу и вовлечь в нее активистов из всех муниципалитетов региона». Встреча Губернатора Павла Малкова с жителями региона открыла декаду приемов граждан, приуроченную к 24-летию партии «Единая Россия». Их проведут сенаторы, депутаты, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления во всех муниципалитетах.

