Губернатор Павел Малков провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области
На заседании была рассмотрена тема межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики кибермошенничества. Губернатор отметил, что региональные органы власти тесно сотрудничают с правоохранителями, Рязанским отделением Центробанка. По словам главы региона, в связи с тем, что постоянно появляются новые виды киберпреступлений, необходимо усиливать меры противодействия, повышать их эффективность и проводить профилактическую работу с людьми, особенно с пожилыми гражданами, детьми и подростками.

Речь шла об исполнении в Рязанской области региональных, федеральных и национальных проектов, в частности была проанализирована работа по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также обсуждались меры по противодействию вандализму в регионе. Павел Малков обратил внимание на то, что такие правонарушения часто совершаются на недавно благоустроенных территориях.

«Продолжается развитие региона по всем направлениям. Ведется благоустройство городов и населенных пунктов, благодаря таким проектам они становятся лучше, красивее и комфортнее. При этом есть люди, которые тут же пытаются всю красоту испортить: ломают лавочки, качели, разбивают новые остановки, бессмысленными надписями уродуют стены. Ущерб от таких труднообъяснимых поступков существенный, в том числе для бюджета», — заявил Павел Малков.

Губернатор поручил уделять этому вопросу повышенное внимание и активизировать профилактическую работу с жителями, в том числе с учащимися учреждений образования.

Кроме того, на заседании обсуждалась работа по пресечению незаконного оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции, в том числе в розничной продаже без лицензии, а также предложения по совершенствованию законодательства в этом направлении. Участники проанализировали эффективность мер, направленных на повышение эффективности исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Был также согласован комплексный план работы на 2026 год.