Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 79.20 / 79.20 03/12 18:15
Нал. EUR 91.76 / 92.87 03/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
726
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
865
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 471
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 047
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ночью и в первой половине дня 4 декабря на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 м. Также местных жителей предупредили о гололеде и гололедице.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ночью и в первой половине дня 4 декабря на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 м.

Также местных жителей предупредили о гололеде и гололедице.