Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ночью и в первой половине дня 4 декабря на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 м. Также местных жителей предупредили о гололеде и гололедице.