Бастрыкин взял на контроль ситуацию по отлову бездомных собак в Рязани

Отмечается, что поступило обращение по вопросу ненадлежащей организации отлова бродячих собак. На протяжении длительного времени в одном из жилых районов города вблизи дошкольных учреждений и детских площадок обитает большое количество животных без владельцев, которые регулярно проявляют агрессию. Стая собак несколько раз нападала на ребенка. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

