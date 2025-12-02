В Рязанской области пьяный мужчина с украденной елочной гирляндой попал на видео

В Касимове на улице Советской возле торгового центра пьяный мужчина прошел с розовой гирляндой в руках. Пост появился в Telegram-канале «Типичный Касимов». На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как человек в состоянии алкогольного опьянения, шатаясь, идет по улице возле торгового центра. В руках у него розовая новогодняя гирлянда, которую он, по словам очевидцев, сорвал со здания.