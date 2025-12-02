В Рязанской области пропал нуждающийся в медпомощи пенсионер

Местонахождение мужчины неизвестно с 1 декабря 2025 года. Приметы: рост — 168 сантиметров, нормального телосложения, волосы — рыже-русые с проседью, глаза — серые. Одежда — неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52, 112.