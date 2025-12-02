В Рязани в ноябре родился ребенок весом 495 граммов

В Рязани родился ребенок весом 495 граммов. Он стал самым крошечным малышом, рожденным в ноябре. Об этом 2 декабря сообщили в соцсетях перинатального центра.

Самый крупный малыш весил 4 770 граммов.

Всего в последнем месяце осени в перинатальном центре родились 409 детей. Из них 215 — мальчики, 194 — девочки.

Кроме того, появились на свет три пары двойняшек.