В Рязани при реставрации «резного домика» нашли бюст Ленина

В Нижнем городском парке Рязани при реставрации «резного домика» рабочие обнаружили бюст Ленина под вскрытыми полами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Выяснилось также, что здание Центра народного творчества стояло без фундамента: сгнившие опоры и накренившиеся колонны угрожали его целостности. В ходе реставрации их заменят, а элементы деревянной резьбы восстановят заново, где это невозможно.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что здание «является настоящей жемчужиной деревянного зодчества».