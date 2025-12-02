В Рязани подросток обокрал магазин

Кража произошла на Московском шоссе. Ночью пьяный 17-летний подросток разбил дверь магазина, залез внутрь и украл оттуда колбасу, сыр, курицу, печенье и газировку. Утром молодого человека задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело. Подростку грозит до 5 лет лишения свободы.