В Рязани массово отключили свет

В 18:10 2 декабря из-за технологического нарушения в смежной организации свет в Соколовке отключили по следующим улицам: Гагарина; Дачная; Заречная; Озерная; Полевая; Железнодорожная; Ленпоселок; Мира; Куйбышевское шоссе. В РГРЭС сообщили, что бригады работают над восстановлением электроснабжения.