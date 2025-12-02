В Рязани массово отключили свет
В Рязани массово отключили свет. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РГРЭС».
В 18:10 2 декабря из-за технологического нарушения в смежной организации свет в поселке Соколовка отключили по следующим улицам:
- Гагарина;
- Дачная;
- Заречная;
- Озерная;
- Полевая;
- Железнодорожная;
- Ленпоселок;
- Мира;
- Куйбышевское шоссе.
В РГРЭС сообщили, что бригады работают над восстановлением электроснабжения.