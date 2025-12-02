Рязань
В 18:10 2 декабря из-за технологического нарушения в смежной организации свет в Соколовке отключили по следующим улицам: Гагарина; Дачная; Заречная; Озерная; Полевая; Железнодорожная; Ленпоселок; Мира; Куйбышевское шоссе. В РГРЭС сообщили, что бригады работают над восстановлением электроснабжения.

В Рязани массово отключили свет. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РГРЭС».

В 18:10 2 декабря из-за технологического нарушения в смежной организации свет в поселке Соколовка отключили по следующим улицам:

  • Гагарина;
  • Дачная;
  • Заречная;
  • Озерная;
  • Полевая;
  • Железнодорожная;
  • Ленпоселок;
  • Мира;
  • Куйбышевское шоссе.

В РГРЭС сообщили, что бригады работают над восстановлением электроснабжения.