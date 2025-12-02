Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
ЦБ USD 77.7 -0.53 02/12
ЦБ EUR 90.34 -0.48 02/12
Нал. USD 78.84 / 78.40 02/12 16:05
Нал. EUR 91.65 / 92.55 02/12 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
596
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
764
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 350
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
963
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключат холодную воду 3 декабря
С 09:00 до 17:00 3 декабря холодной воды не будет на следующих улицах: 1-й Гражданский проезд, дома №№ 4, 5, 7, 9; 1-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 1-й Совхозный проезд, дома №№ 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15; 2-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 3-й Новый проезд, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 4-й Новый проезд, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 8-го Марта, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корпус 2, 20, 21, 22.

В Рязани массово отключат холодную воду 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:00 до 17:00 3 декабря холодной воды не будет на следующих улицах:

  • 1-й Гражданский проезд, дома №№ 4, 5, 7, 9;
  • 1-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
  • 1-й Совхозный проезд, дома №№ 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15;
  • 2-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
  • 3-й Новый проезд, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
  • 4-й Новый проезд, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
  • 8-го Марта, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корпус 2, 20, 21, 22, 23, 24;
  • Гражданская, дома №№ 1, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корпус 2, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29;
  • Лермонтова, дома №№ 2 (МБОУ Школа № 36), 3, 5/1 (ГБУ РО Консультативно-диагностический центр);
  • площадь Попова, дом № 6/6;
  • Попова, дома №№ 3, 3а, 4, 6/1, 8/10, 10/9, 12;
  • Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 5/17, 7, 8, 9/36;
  • Совхозная, дома №№ 3, 5, 5а, 6, 7, 7 корпус 2, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25;
  • Электрозаводская, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 40, 41, 54, 54б, 54 В, 54 г.