В Рязани массово отключат холодную воду 3 декабря

С 09:00 до 17:00 3 декабря холодной воды не будет на следующих улицах: 1-й Гражданский проезд, дома №№ 4, 5, 7, 9; 1-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 1-й Совхозный проезд, дома №№ 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15; 2-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 3-й Новый проезд, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 4-й Новый проезд, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 8-го Марта, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корпус 2, 20, 21, 22.