В Рязани массово отключат холодную воду 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
С 09:00 до 17:00 3 декабря холодной воды не будет на следующих улицах:
- 1-й Гражданский проезд, дома №№ 4, 5, 7, 9;
- 1-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- 1-й Совхозный проезд, дома №№ 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15;
- 2-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- 3-й Новый проезд, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- 4-й Новый проезд, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- 8-го Марта, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корпус 2, 20, 21, 22, 23, 24;
- Гражданская, дома №№ 1, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корпус 2, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29;
- Лермонтова, дома №№ 2 (МБОУ Школа № 36), 3, 5/1 (ГБУ РО Консультативно-диагностический центр);
- площадь Попова, дом № 6/6;
- Попова, дома №№ 3, 3а, 4, 6/1, 8/10, 10/9, 12;
- Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 5/17, 7, 8, 9/36;
- Совхозная, дома №№ 3, 5, 5а, 6, 7, 7 корпус 2, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25;
- Электрозаводская, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 40, 41, 54, 54б, 54 В, 54 г.