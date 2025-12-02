В Рязани ищут хозяев сбитой немецкой овчарки

У лицея № 52 в Приокском микрорайоне Рязани сбили немецкую овчарку. По словам очевидцев, до происшествия собака бегала по школьному двору, словно кого-то искала. Животное выжило и сейчас находится в ветеринарной клинике. По словам очевидцев, состояние у собаки тяжелое, вероятно потребуется операция. Неравнодушные жители просят откликнуться возможных хозяев или тех, кто может помочь с поиском владельцев.

